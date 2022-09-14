14 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова спикера Госдумы о том, что Америка не останется безнаказанной, совершая преступления на территории бывшей УССР.

Светлана Рыбина, , 00:03 — REGNUM Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Вашингтон ошибается, если считает, что его действия на территории бывшей УССР останутся безнаказанными, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению парламентария, Соединённые Штаты Америки проводят политику, направленную на войну с Российской Федерацией до последнего жителя бывшей УССР. Володин отметил, что Вашингтон спокойно это делает, потому что думает, что он находится в полной безопасности, ведя борьбу с Россией посредством третьих рук, и его якобы не настигнет возмездие за все эти преступления.

Спикер Госдумы заверил, что Белый дом получит по справедливости за милитаризацию киевского неонацистского режима, когда российская специальная военная операция на территории бывшей УССР достигнет всех поставленных целей, западное оружие будет уничтожено, а представители киевского режима пройдут процедуру денацификации.

«Чем конкретно пригрозил-то? Так и не рассказал», — заметил Давид Б.

Многие пользователи были рады услышать от спикера Госдумы такие приятные сердцу слова, но всё-таки их покоробило отсутствие конкретики в речи Володина, который так и не рассказал, каким конкретно образом Россия собирается наказать США за их преступную политику в бывшей УССР.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«То ли смеяться, то ли плакать. Непонятно уже. Этих предупреждений, красных линий и прочих угроз было так много, а переходили их уже так часто, что впору китайские последние предупреждения переименовать в русские», — считает Мартин С.

Некоторые комментаторы отмечают, что представителям российской власти пора бы уже перейти от слов непосредственно к делу, иначе противник начал в изрядной степени распыляться и совершать слишком уж грубые движения в нашу сторону.

«Нет, ребята, так дело не пойдёт. Я не хочу потом читать о том, как Володин будет грозить последствиями Западу из-за Урала, пока Москва догорает. Родина в опасности, а эти пальчиком грозят? Что происходит наверху?» — удивляется Андрей И.

«Пора понять Западу, что наши никогда не отступят, если дело касается человеческих жизней», — написал Игнатий А.

Часть людей не сомневается в том, что Вооружённые силы России достигнут успеха в борьбе с нацизмом и выполнят все поставленные перед ними задачи в рамках спецоперации на территории бывшей УССР.

«Россия в любом случае победит [на территории бывш. УССР], но американцы хотят угробить все 40 миллионов жителей. Не ради этого Москва затеяла спецоперацию. Мы ведём освободительную кампанию, нам нужны эти люди живыми и здоровыми!» — указывает Алексей Н.

Нашлись и те, кто надеется, что России действительно удастся уберечь наш братский народ от полного уничтожения руками военных преступников во власти США.

«Киев уже западным оружием обвешан со всех сторон, которое они с радостью против мирного населения применяют. Таким образом, США проводят геноцид среди славян, сокращая население. Это преступление против человечества», — считает Марина К.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 13 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что Вашингтон ошибается, если считает, что его действия на территории бывшей УССР останутся безнаказанными.