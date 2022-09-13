Москва, 13 сентября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Задания, касающиеся по спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, будут со временем включены в единый государственный экзамен. Однако не раньше, чем тема СВО войдёт в учебники по истории, сообщает 13 сентября пресс-службе Рособрнадзора.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области Сотрудник СОБР вернулся со спецоперации

Тема СВО должна сначала войти в рабочие программы и в учебники по истории. «В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами», — цитирует российское ведомство ТАСС.

В Рособрнадзоре добавили, что сроки реализации этих задач традиционно устанавливаются Министерством просвещения России.