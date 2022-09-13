Ханты-Мансийск, 13 сентября 2022, 22:21 — REGNUM В Югре могут делать туалетную бумагу из секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций. С такой инициативой выступил на заседании оперативного штаба озвучил директор ООО «Вневедомственный архив» Ришат Валиев.
Он пояснил, что ООО «Вневедомственный архив» уничтожает от 20 до 40 тонн секретных документов в месяц со всей Югры.
«Это конфиденциальные документы банков, нефтяных компаний, государственных ведомств и учреждений. Это все те документы, которые не должны быть выброшены на свалку. Они сначала должны быть уничтожены. Из них мы сможем производить примерно до 400 тысяч рулонов туалетной бумаги», — цитирует Валиева Ura.ru.
Причём, по словам Валиева, из секретных документов бумага получится на 10 — 15% дешевле, чем у конкурентов. Отмечается, что участникам заседания оперативного штаба идея понравилась.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, одна тонна макулатуры даёт 750 кг новой бумаги.
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