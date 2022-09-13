Вашингтон, 13 сентября 2022, 22:21 — REGNUM Netflix представил первый полноценный трейлер фильма «Школа добра и зла». Об этом пишет портал Collider.
В ролике зрителей знакомят с главными персонажами — близкими подругами Софи (София Энн Карузо) и Агатой (София Уайли), поступившими в волшебную школу, где обучаются будущие герои и злодеи. Впоследствии девушки оказываются на разных факультетах, что становится проблемой не только для них самих, но и для всего сказочного мира. В картине также сыграют Шарлиз Терон, Керри Вашингтон, Мишель Йео, Лоренс Фишбёрн, Бен Кингсли и другие.
Напомним, премьера «Школы добра и зла» намечена на 21 октября 2022 года. Режиссёром фильма выступит Пол Фиг («Охотники за привидениями»).
Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Бегущего в лабиринте» снимется в сиквеле «Джокера»