Ижевск, 13 сентября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. В Удмуртии впервые за всю историю республики в 2022 году будет построено и сдано в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба минстроя региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

По итогам восьми месяцев текущего года в республике введено в эксплуатацию 964 тыс. кв. метров жилья. Это на 86% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе в два раза вырос объем строительства частных домов, было зарегистрировано 5060 домов от индивидуальных застройщиков.

Также завершено строительство 40 многоквартирных домов, из них 28 — в Ижевске, девять — в Завьяловском районе.

На данный момент в республике продолжается строительство 125 многоквартирных домов, 19 из них будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года.

По темпам ввода жилья в эксплуатацию Удмуртия занимает 1 место среди регионов Приволжского федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия по итогам 2020 года попала в число лучших регионов России по объему строительства новых объектов. В республике в течение года запустили проекты строительства в объеме 398 тыс. кв. метров жилья, что составляет 41% от всего объема строительства по состоянию на начало 2020 года.

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