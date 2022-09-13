Вологда, 13 сентября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. В Вологодской области отбор на реставрацию прошли семь православных храмов. Всего ремонту подлежат более 50 объектов. Об этом сообщает региональное правительство.

Полина Серова ИА REGNUM Вологда

«При отборе мы исходили, есть ли проектно-сметная документация на проведение работ или хотя бы предварительная смета. В итоге в принятый список была включена церковь Сретения Господня на набережной в Вологде. Храм уникален и является ярким примером барочного стиля. Остальные объекты были оценены еще по принципу паломнической и туристической привлекательности. Таковыми являются храм святителя Николая Мирликийского в селе Устье, Входоиерусалимская церковь в Тотьме, визитная карточка города, подворье Спасо-Прилуцкого мужского монастыря в Вологде, Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Большая Шорманга Череповецкого района», — рассказал Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти собирались отреставрировать 10 православных храмов.