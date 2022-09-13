Вашингтон, , 22:19 — REGNUM В распоряжении Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, президента Владимира Путина все еще остается много военного потенциала, и не только для использования на территории бывшей УССР. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Белый дом Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter

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«Они столкнулись со многими проблемами, но это все еще очень крупная и мощная армия. В распоряжении [президента России Владимира] Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах», — заявил Кирби на регулярном брифинге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России 24 февраля 2022 года начали специальную военную операцию на территории бывшей УССР. Она продолжается уже полгода и пока цели денацификации и демилитаризации не достигнуты.