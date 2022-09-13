Вена, , 22:18 — REGNUM Работа третьей резервной линии электропередачи на Запорожской АЭС восстановлена после ремонта, сообщил 13 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Работа резервной линии электропередачи Запорожской АЭС восстановлена после ремонта распределительного устройства на близлежащей ТЭС через несколько дней после того, как оно было повреждено в результате обстрела», — говорится в распространённом заявлении.

Таким образом, уточнил глава МАГАТЭ, за последние дни восстановлены все три резервные линии электропередачи на электростанции.

Напомним, ранее в результате обстрела ТЭЦ со стороны киевский вооружённых формирований город Энергодар, где располагается Запорожская АЭС, оказался без электроснабжения.