Вашингтон, 13 сентября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. США планируют предоставить Киеву в ближайшие несколько дней очередной пакет военной помощи, сообщил 13 сентября на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, набор помощи изменится под влиянием текущих событий.

«Текущее положение изменило набор тех средств, которые США готовы отправлять [киевскому режиму] в составе пакетов военной помощи. Я думаю, что вы увидите еще один такой пакет в ближайшие дни», — заявил Кирби.