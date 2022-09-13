Ижевск, , 22:10 — REGNUM В одном из садоводческих товариществ Индустриального района Ижевске мужчина 1998 года рождения получил ожоги при сжигании травы и мусора из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии в своем telegram-канале.

Мусор Romi

Собираясь сжечь сор, он сложил мусор и траву в бочку, затем он предварительно облил содержимое бензином. Как только он кинул спичку, пары легковоспламеняющейся жидкости вспыхнули, а огонь перекинулся на одежду мужчины. Он был госпитализирован с ожогами 45% поверхности тела.

В управлении отметили, что, к сожалению, такие случаи происходят нередко, и напомнили, что использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при растопке печи, разведении костров, приготовлении пищи на огне категорически запрещено. Также нельзя бросать емкости с неизвестным содержимым в костер.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю — с 5 по 11 сентября — в Удмуртии произошло 32 пожара. По предварительным данным, наибольшее количество пожаров произошло в результате короткого замыкания в электрическом оборудовании.