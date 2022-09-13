Сыктывкар, , 22:00 — REGNUM В Коми экс-главу МФЦ будут судить за крупное хищение, сообщает пресс-служба СУ СКР.

В наручниках (сс) KlausHausmann

По версии следствия, в период с 2017 года по 2021 год руководитель центра присвоила предназначенные для выплаты заработной платы и поощрений подчиненным работникам денежные средства, а также совершила растрату вверенных бюджетных средств. Сумма ущерба оценена в 2,9 миллиона рублей.

Во время следствия на имущество обвиняемой наложен арест на сумму 750 тысяч рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Коми экс-директора МФЦ приговорили к реальному сроку за мошенничество.