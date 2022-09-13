Подгорица, , 21:58 — REGNUM Депутат от ДПС в парламенте Черногории Предраг Секулич заявил, что бюджет страны на 2022 год был выражением популизма, сообщает RTCG.

Бюджет 401(K) 2012

«К сожалению, этот коварный способ заручиться политической поддержкой стоил нам разрушения экономической системы Черногории, огромной задолженности и абсолютной стагнации развития государства», — сказал Секулич.

Он говорит, что партии, пришедшие к власти в 2020 году, несут ответственность за катастрофическую экономическую ситуацию и то, что у государства нет денег на жизненно важные нужды, такие как здравоохранение и образование.

За два года, говорит он, полностью исчезло строительство инфраструктуры в сфере образования и здравоохранения.