Тюмень, 13 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. В Тюмени отопительный сезон стартует 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

АО «УСТЭК» постепенно будет запускать тепло в жилые дома Тюмени. В течение недели будет проводиться регулировка системы теплоснабжения.

Детские сады, школы, медицинские учреждения уже могут включить отопление. Заявки от них начали принимать ещё на прошлой неделе. Отопление уже включено в 65 зданиях школ и 142 корпусах детских садов.

Отметим, что в 2021 году поэтапное подключение отопления к многоквартирным домам в Тюмени началось 13 сентября.