Париж, 13 сентября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не планирует принимать решение о своем будущем до 2023 года. Об этом 13 сентября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Fifa.com Лионель Месси

Ранее сообщалось, что руководство «Пари Сен-Жермен» готово предложить Лионелю Месси новое двухлетнее соглашение до конца сезона 2023/24. Действующий контракт аргентинца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в семи турах французской Лиги 1 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.