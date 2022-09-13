Подгорица, 13 сентября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Черногория поддержала санкции Европейского союза (ЕС), введенные против бывшего президента б. УССР Виктора Януковича. Объявление было опубликовано на сайте Совета ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

Как указано в приложении к решению 2014/145/ОВПБ, эти лица были упомянуты за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости б. УССР, а также за их сотрудничество с российскими политиками, ответственными за присоединение Крыма и «дестабилизацию Донбасса».