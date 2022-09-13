Витебск, Белоруссия, , 21:56 — REGNUM Витебский областной суд 3 августа ликвидировал Витебское общественное объединение «Русская община». Инициатором ликвидации выступило Главное управления юстиции Витебского облисполкома. Об этом сообщает «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Русская община» была создана с целью объединения граждан русской национальности для совместной реализации гражданских, экономических, социальных и культурных прав. Задачей этого общественного объединения было содействие формированию русского национального самосознания у жителей Витебска.

Прозападные СМИ Белоруссии сообщают о якобы состоявшейся в апреле 2021 года встрече руководителя представительства Россотрудничества в Белоруссии Эдуарда Крусткална с главой «Русской общины» Александром Кравцовым. Крусткалн будто бы пообещал финансовую поддержку общественным объединениям Витебской области.

По мнению политолога Кирилла Аверьянова, «Русская община», скорее всего, стала жертвой доноса со стороны «системных самостийников». «Наивно думать, что с разгромом БЧБ-движения из белорусской власти ушли все русофобы. Они окопались и ждут своего часа. Закрытие витебской организации — это их первая вылазка после августа 2020 года. И, увы, думаю, не последняя», — заявил Аверьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии в 2013 года ликвидировали старейшую организацию российских соотечественников в Белоруссии — Минское общество русской культуры «Русь».