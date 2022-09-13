Вашингтон, 13 сентября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Американские санкции могут быть введены в отношении Китая в связи с темой Тайваня, сообщает 13 сентября Reuters. Об этом рассказали осведомлённые источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Китай и США

Отмечается, что в Вашингтоне уже рассматриваются варианты таких мер давления на Пекин. Это делается, чтобы удержать Китай «от вторжения на Тайвань».

Также агентство сообщает, что ЕС оказался в этой ситуации «под дипломатическим давлением» со стороны Тайваня: Брюссель хотят вынудить также ввести антикитайские санкции.

Источники уточнили, что обсуждения в Вашингтоне находятся пока «на ранней стадии». Тайвань и США боятся «китайского вторжения».

Нелишним будет напомнить, что официальный Вашингтон формально не признаёт независимости Тайваня от Китая. Политические же и иные шаги США говорят об обратном.