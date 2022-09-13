Ижевск, , 21:47 — REGNUM С начала текущего года число сотрудников IT-компаний Удмуртии увеличилось на 30%. Об этом заявил первый вице-премьер республики Константин Сунцов в ходе технологической конференции UIC dev.

IT-специалисты Правительство Иркутской области

Он добавил, что сейчас в компаниях отрасли на территории республики работают около 12 тыс. человек. ПО словам Сунцова, в 2021 году IT-компании Удмуртии заняли второе место в ПФО по темпам роста, опередив многих именитых соседей.

«Сегодня IT-отрасль является одной из важнейших и на региональном, и на российском уровне», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, оборот IT-компаний Удмуртии по итогам января-мая текущего года увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,7 млрд рублей. Средняя зарплата сотрудников этих компаний увеличилась на 31,6% и достигла 63,1 тыс. рублей. По данным на 1 июня текущего года, в сфере IT работают 832 компании в Удмуртии.

Читайте также: Оборот IT-компаний Удмуртии вырос до 7,7 млрд рублей