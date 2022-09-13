Берлин, , 21:46 — REGNUM Германская компания-импортер газа Uniper рассматривает возможность подачи иска против российской государственной корпорации «Газпром» в Стокгольмский арбитраж о возмещении ущерба. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает Reuters.

В компании Uniper утверждают, что они были вынуждены закупать газ по повышенной цене у других поставщиков после того, как «Газпром» сначала сократил, а затем вовсе остановил поставки по газопроводу «Северный поток», ссылаясь на форс-мажор.

Uniper утверждает, что в первом полугодии 2022 года убытки в 12,3 миллиарда евро и была вынуждена обратиться за поддержкой к правительствуГермании за финансовой помощью. Причиной убытков компания считает перебои с поставками.

«Конечно, Uniper … рассмотрит подобные иски о возмещении ущерба против «Газпрома» и, если есть большая вероятность успеха, попытается добиться их исполнения», — сказано в письме компании, которое цитирует Reuters.