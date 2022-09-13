Вашингтон, 13 сентября 2022, 21:46 — REGNUM Американский актёр Джейкоб Лофленд («Бегущий в лабиринте») присоединится к актёрскому составу фильма «Джокер: Безумие на двоих». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.
По данным источника, в предстоящей ленте Лофленд сыграет роль заключённого в лечебнице Аркхем, который сумел подружиться с Артуром Флеком (Хоакин Феникс). Премьера картины намечена на 4 октября 2024 года.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Кэтрин Кинер («Капоте») может пополнить каст фильма «Джокер: Безумие на двоих». В настоящий момент актриса ведёт переговоры об участии в ленте, однако кого именно ей предстоит сыграть — неизвестно.
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