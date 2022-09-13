Нарьян-Мар, , 21:46 — REGNUM В Ненецком автономном округе открыли производство активных биодобавок из субпродуктов северного оленя и дикоросов, сообщает NAO24.

Олени Юля Даркова © ИА REGNUM

В первую линейку продукции вошли слайсы и порошок из оленьих пант, рогов, субпродуктов, засушенные арктические ягоды и пантогематоген.

«Мы покупаем сырьё в местных оленеводческих хозяйствах, сейчас непосредственно работаем с «Ижемским оленеводом». С прошлого убоя приобрели партию субпродуктов. Весной этого года запустили производство в тестовом режиме. Сейчас у нас есть масса готового продукта, а именно биологически активные добавки, — цитирует издание директора компании «Натуральные продукты Арктики» Ирину Кислякову. — Хочется подчеркнуть, что у нашего местного пантогематогена очень хорошие характеристики. Наш продукт произведён из оленей крови, которая хорошо усваивается организмом».

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