Ханты-Мансийск, , 21:38 — REGNUM В Кургане расследуется дело о мошенничестве по интернету с 90 пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2016 году жительница Нижневартовска делала эстетическую операцию в клинике города Кургана. В сентябре 2021 года она запланировала ещё одну процедуру в той же клинике. В интернете она нашла сайт клиники, откуда узнала, что организация была переименована и перезвонила туда. Вартовчанка оставила на сайте контактные данные. Ей перезвонила якобы администратор клиники, заявив, что записала её на приём к врачу, предложила заранее оплатить процедуру.

Вартовчанка перевела более 89 тысяч рублей и стала ждать приглашения на приём. Но прошёл год, а процедура откладывалась то из-за коронавируса, то из-за якобы объявленного в клинике карантина. Жительница Нижневартовска отчаялась и написала администратору, что желает вернуть деньги. После обещания, что вопрос о возврате денег будет решать директор, сотрудница фирмы перестала выходить на связь.

Вартовчанка обратилась с заявлением в полицию. Выяснилось, что в отношении гражданки, которая представлялась администратором клиники в Кургане, расследуется уголовное дело о мошенничестве, которое включает более 90 эпизодов. Только из Югры насчитывается 10 пострадавших.

На сегодня «администратор клиники» находится под подпиской о невыезде.

В УМВД России по ХМАО 13 сентября отметили, что в Югре за минувшие сутки зафиксировано 10 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершённых дистанционным способом. Злоумышленникам удалось обмануть северян почти на пять миллионов рублей.