Лондон, , 21:46 — REGNUM Посольство киевского режима в Лондоне неожиданным образом выразило свои соболезнования в связи со смертью британской королевы Елизаветы II, сообщает 13 сентября издание «Известия».

ЛГБТ активистки (сс) Diricia De Wet

На здании посольства киевские дипломаты разместили световую проекцию с обращением к умершей королеве, но при этом назвав её не Queen (королева), а Queer (квир), что является обозначением принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Через некоторое время ошибка была исправлена, но фото и видеоизображение «творчества» киевских дипломатов уже распространились в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, британская королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королем Британии был объявлен её старший сын принц Чарльз, ставший королём Карлом III.

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