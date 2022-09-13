Лондон, 13 сентября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Посольство киевского режима в Лондоне неожиданным образом выразило свои соболезнования в связи со смертью британской королевы Елизаветы II.

(сс) Diricia De Wet ЛГБТ активистки

На здании посольства киевские дипломаты разместили световую проекцию с обращением к умершей королеве, но при этом назвав её не Queen (королева), а Queer (квир), что является обозначением принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Через некоторое время ошибка была исправлена, но фото и видеоизображение «творчества» киевских дипломатов уже распространились в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, британская королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королем Британии был объявлен её старший сын принц Чарльз, ставший королём Карлом III.