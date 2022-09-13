Саранск, 13 сентября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. По итогам августа цены на бензин и дизельное топливо в Мордовии выросли на 0,3%. С начала года рост стоимости топлива составил 0,7%, а при сравнении с августом прошлого года — 3,4%, свидетельствуют данные Мордовиястата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Так, в течение месяца бензин марки АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,2%, цена на бензин АИ-98 за месяц выросла на 1,2%. Рост стоимости дизельного топлива составил 0,7%.

При сравнении с данными на начало года, наиболее значительно подорожало дизельное топливо — на 3,5%. Бензин марки АИ-92 стал дороже на 0,3%, АИ-95 подорожал на 1,1%, а бензин марки АИ-98 — на 2,3%.

Отметим, в августе в Мордовии наблюдается снижение потребительских цен на все наблюдаемые группы товаров на 0,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, подорожание автомобильного топлива ускорилось за последние три недели в ряде регионов России. В частности, по словам директора сети «Стандарт Ойл» Александра Вахрушина, розничные цены на топливо поднялись в Нижегородской и Саратовской областях. Подорожание составило от 0,5 до 2 рублей за литр в зависимости от марки топлива.

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