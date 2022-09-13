Сыктывкар, 13 сентября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В Сыктывкаре на Стефановской площади вандалы снова разрушили арт-объект «Знак рубля».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

Фотографиями сбитого с постамента знака рубля поделились пользователи соцсетей. Злоумышленников ищут правоохранители.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, арт-объект «Знак рубля» открыли в сентябре 2015 года. Проект задумывался для популяризации символа рубля и повышения его узнаваемости среди населения. В 2018 году объект разрушил нетрезвый мужчина, за совершенное преступление его приговорили к исправительным работам.