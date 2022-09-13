Тбилиси, 13 сентября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Вопрос открытия Грузией в конфликте б. УССР с РФ «второго фронта» — это вопрос, который должен решать народ, сообщил 13 сентября журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Parliament.ge В парламенте Грузии

Комментируя предложение из Киева под шумок, на фоне спецоперации ВС РФ, попытаться «отвоевать» Абхазию и Южную Осетию, Кобахидзе сказал, что Киев хочет вовлечь Грузию в свой военный конфликт.

Ираклий Кобахидзе «Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Мы можем следовать тому, что скажет народ».

Представитель правящей партии добавил, что пускай народ Грузии открыто скажет, согласен ли он с чиновниками киевского режима «или с нами».