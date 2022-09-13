Ливерпуль, Великобритания, , 21:26 — REGNUM 13 сентября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с амстердамским «Аяксом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Харви Эллиотт, Диогу Жота, Луис Диас, Мохаммед Салах.

«Аякс»: Ремко Пасвеер, Юрриен Тимбер, Калвин Басси, Девайн Ренч, Дэйли Блинд, Эдсон Альварес, Кеннет Тейлор, Стивен Бергейс, Стевен Бергвейн, Душан Тадич, Мохаммед Кудус.

Матч обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. Ассистенты главного судьи — Руй Тавареш и Паулу Суарес.