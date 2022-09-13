Ижевск, 13 сентября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Рядовой из Удмуртии Михаил Чирков погиб в ходе специальной военной операции на территории б. УССР. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Mil.ru Орден Мужества

Похороны военнослужащего состоялись 13 сентября в Балезинском районе республики.

За проявленный героизм посмертно Михаил Чирков представлен к ордену Мужества.

ИА REGNUM напоминает, орденом Мужества награждаются граждане России, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.