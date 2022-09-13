Киев, , 21:19 — REGNUM Очередная атака ВСУ в Херсонской области отбита союзными силами. Подконтрольные киевскому режиму сообщения о «прорыве» линии обороны на Давыдов Броде — ложь.

Мощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сказано в телеграм-канале замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, который пишет, что «Давыдов Брод на замке».

Он пояснил, что бандеровские боевики уже несколько месяцев безуспешно осуществляют попытки пробить брешь в обороне союзных сил на этом участке фронта.

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