Севастополь, 13 сентября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Срок действия «желтого» уровня террористической опасности продлён в Севастополе, сообщает 13 сентября правительство города.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь

«Желтый» уровень террористической опасности будет действовать до 28 сентября.

Такой режим был введен в городе после попытки диверсантов киевского режима нанести удар по штабу Черноморского флота с помощью беспилотника.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 13 сентября сроком на 15 суток — до 18:00 28 сентября», — указано в сообщении городских властей.

Напомним, в окрестностях Севастополя, который является главной базой Черноморского флота, системы ПВО регулярно сбивают беспилотники ВСУ.