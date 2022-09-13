В Сочи состоится ежегодный джазовый фестиваль
Сочи, Краснодарский край, 13 сентября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В концертном зале «Фестивальный» в Сочи пройдёт XIII Международный фестиваль Sochi Jazz Festival. Об этом пишет издание «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов мероприятия.
Так, 17 сентября 2022 года перед зрителями выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также Therr Maitz. На следующий день, 18 сентября, в концертном зале состоится гала-концерт Sochi Jazz Festival, посвященный празднованию 100-летия российского джаза. В рамках гала-концерта ожидаются выступления Ларисы Долиной, Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра.
Напомним, Sochi Jazz Festival впервые был организован в 2010 году. С того момента мероприятие проводится на ежегодной основе, принимая гостей и участников из различных стран.