Москва, , 21:11 — REGNUM Россия остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов, несмотря на попытки Запада возложить на неё ответственность за энергетический кризис в Европе. Об этом заявил 13 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства», — говорится в сообщении.

При этом российский лидер обратил внимание, что перебои в работе газопровода «Северный поток — 1», вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание.

Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через территорию б. УССР и Польшу, а также отказ вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы «выглядят весьма цинично», указал Владимир Путин.