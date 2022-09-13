Саранск, , 21:09 — REGNUM В Мордовии по итогам августа потребительские цены на все наблюдаемые группы товаров в среднем снизились на 0,6% по сравнению с данными за июль. При этом с начала года инфляция составила 9,13%, а в течение года цены выросли на 13,3%, свидетельствуют данные Мордовиястата.

Продукты питания

Основной вклад в дефляцию за месяц произвели продовольственные товары — здесь цены снизились на 1,34%. Непродовольственные товары подешевели на 0,02%. Услуги подорожали на 0,8%.

«В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции», — отметили в статистическом управлении.

За месяц максимально подешевели морковь — на 34,1%, помидоры — на 30,0%, свёкла – на 26,5%, виноград – на 26,2%, огурцы – на 24,5%, капуста – на 24,4%, картофель – на 22,8%, лук репчатый – на 22,4%, бананы – на 15,3%, яблоки – на 12,6%. При этом на 6% подорожали грибы, на 1,4% - сухофрукты, на 1,3% - чеснок.

Среди непродовольственных товаров за месяц наиболее заметно снизились цены на плиты древесностружечные, ориентированно — стружечные — на 7,8%, доски обрезные – на 5,7%, ламинат – на 4,6%, дезинфицирующие средства для поверхностей – на 3,7%.

В сфере услуг наиболее значительно выросли цены на поездки в отдельные страны Южной Азии — на 27,7%, в отдельные страны Ближнего Востока — на 22,9%, ксерокопирование документа подорожало на 18,7%, поездка на отдых в ОАЭ – на 18,1%, мойка легкового автомобиля – на 13,7%, прививка животного – на 8,1%. В то же время снизились цены на поездки в страны Юго-Восточной Азии – на 15,0%, поездки в Белоруссию – на 8,4%, в страны Закавказья – на 7,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, сезонные овощи и крупы наиболее существенно подешевели среди продуктов питания в России, оказав значительное влияние на общую динамику цен на продовольствие в августе, отмечали ранее в Росстате. Потребительские цены в России в августе снизились в среднем на 0,52% по сравнению предыдущим месяцем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 14,3% с 15,1% месяцем ранее.