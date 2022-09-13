Мюнхен, Германия, 13 сентября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. 13 сентября в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» футбольный клуб «Бавария» в центральном матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Альфонсо Дэвис, Люка Эрнандес, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер, Томас Мюллер, Лерой Сане, Джамал Мусиала, Садио Мане.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Усман Дембеле, Рафинья, Роберт Левандовски.

Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хассел Стеегстра и Ян де Врис.

Стоит отметить, что «Барселона» ни разу в истории не обыгрывала «Баварию» в Мюнхене.