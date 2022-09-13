Анкара, 13 сентября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. У берегов Турции в результате крушения лодки погибли шесть мигрантов, включая детей, сообщает 13 сентября Reuters.

Johnny Magnusson Лодка

Известно, что мигранты направлялись в Италию. При этом береговая охрана Турции смогла спасти 73 мигрантов, путешествовавших в четырех лодках. Погибшие шесть человек были найдены во время поисково-спасательной операции, которая проводилась с двух лодок и вертолета.

Отмечается, что погибли одна женщина, трое детей и двое младенцев.

Напомним, что, согласно данным турецкой береговой охраны, в этом году было задержано более 30 тысяч нелегальных мигрантов, что в два раза больше, чем данные за аналогичный период прошлого года.