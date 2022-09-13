13 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что государства Прибалтики, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды не принимают документы, необходимые для получения виз от туристов из Российской Федерации.

Анна Царькова, , 21:36 — REGNUM Ряд стран Европейского союза не принимают от туристов из Российской Федерации документы, необходимые для получения визы. Речь о государствах Прибалтики, Польше, Чехии, Словакии, Дании, Бельгии и Нидерландах.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем такие страны Евросоюза, как Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр (речь о национальной визе, а не шенгенской), продолжают выдавать визы российским гражданам.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что сейчас совершенно не время посещать враждебные по отношению к России страны, да и не особо хотелось посещать указанные страны. Иные указали на то, что нужно развивать внутренний туризм в России.

«Меньше заразы привезем», — отреагировала Еvа.

«Обвиняли СССР в железном занавесе, а сами заколачиваются ржавыми гвоздями», — отметил один из участников обсуждения.

«Надо сказать им спасибо, а то они то чумой страдать начинают, то оспой, и т.д. и получается как в средние века, — увидеть Париж и умереть… Пусть сами мрут от своей заразы…» — пишет Алёна П.

«Можно подумать, до этого момента спокойно принимали… начиная с пандемии», — добавил Andrey.

«Да и хрен с вами, зачем нам смотреть на ваши «ценности». Раньше было интересно, а сейчас дома лучше», — отметила Наталия.

Анатолий Волков. Тепло родного дома (фрагмент). 1955 г.

«Ну наконец-то! Слыхано ли, эти страны ведут войну против нашей страны, а кто-то возит туда наши деньги», — прокомментировал Aleksey K.

«Даже мысли нет просто смотреть в ту сторону, а не то, что ехать туда», — добавила Юлия.

«Так чего там делать-то теперь? В гостинице жить дорого, мытьё ограничено, цены на продукты и вещи выросли. Нам и в России прекрасно и есть куда поехать и полюбоваться природой и архитектурой», — написал Freddy.

«И даром туда не надо», — смеется Юлия Р.

«И так-то приезжать особо не хотели, ехали в основном те, у кого недвижимость и родственники», — отреагировал Wd.

«Если честно, я вообще не понимаю, какие сейчас могут быть поездки за рубеж. Может я смотрю с точки зрения региона, близкого к СВО, у нас и аэропорт не работает. Может где-то далеко всё видится по-другому. Но какой сейчас туризм, когда беженцам помогать надо и ребятам, которые [участвуют в военных действиях]. По-моему, не время сейчас», — считает Татьяна.

«Самоубийство Европы продолжается. Я рад этому, пусть быстрей сдохнет… Европа!» — отметил Станислав П.

«А зачем они нам? Наша страна — самая красивая, а какая природа разнообразная! Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия, Казань, Питер и окрестности, Москва и окрестности, Мурманск и окрестности (полуострова Средний и Рыбачий), Камчатка, Карелия и т.д. Этот список можно продолжать до бесконечности! Потрясающая Россия! Путешествуем по своей Родине и будем продолжать дальше, открывать все новые места! И никому мы не отдадим своей Родины!» — пишет Людмила.

«Мы сейчас должны были расстроиться, по их задумке», — смеется Ната.

«Дебилы даже не понимают, что от этого выигрывает российская туриндустрия», — отметил Валерий С.

«Странные глупые люди, ну и пусть живут без наших туристов. А нам и в России хорошо!» — отреагировала Светлана.

«Нечего ездить по странам, которые позиционируют себя врагами России. И вообще, у нас ребята на передовой день и ночь без выходных и отдыха… а от чего мы, тыловики, устали?» — подытожила одна из участниц обсуждения.