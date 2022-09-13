Уфа, , 21:07 — REGNUM В природных парках Башкирии летний туристический сезон 2022 года стал рекордным по числу посетителей. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Шихан Куштау Ayratayrat

Сообщается, что в сравнении с летом 2021 года турпоток в природных парках увеличился на 35%. При этом наиболее посещаемым стал парк «Кандры-Куль». Его посетили порядка 95 500 человек, природный парк «Аслы-Куль» посетили свыше 26 400 человек, в парке «Иремель» побывали 20 500 челове, в «Мурадымовском ущелье» — 40 250 человек, в парке «Зилим» — 1179 человек.

Отмечается, что летом приезжали в основном купаться и загорать в природные парки «Кандры-Куль» и «Аслы-Куль», а в «Зилим» и «Мурадымовское ущелье» — приезжали, чтобы посещать прохладные пещеры, в «Иремель» — покорять горы.

Сообщается, что, несмотря на то, что лето закончилось, туристический сезон продолжается. Туристы посещают природные парки Башкирии круглый год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на развитие школьного туризма из средств федерального бюджета выделили более 55 млн рублей.

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