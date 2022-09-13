Сыктывкар, , 21:00 — REGNUM Уроженцу Коми гвардии подполковнику Ивану Поздееву, погибшему в ходе СВО, посмертно присвоено звание Героя России. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Звезда Героя России Mil.ru

«Полк Ивана Владимировича оборонял район населенного пункта Белая Горка Херсонской области. 28 июля противник пытался прорвать оборону и выбить подразделение десантников с их позиций. Иван Владимирович грамотно организовал оборону, ввел в бой резерв полка и лично его возглавил. Благодаря мужественным и профессиональным действиям командира были уничтожены танк, два БТР и около 25 неонацистов. Рубеж был удержан, но сам командир погиб от снайперского выстрела».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее звание «Герой России» было присвоено погибшему при защите Донбасса уроженцу Коми Владимиру Носову.

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