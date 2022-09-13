Ереван, , 20:59 — REGNUM Требование отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна выдвигают протестующие, собравшиеся 13 сентября у здания правительства республики в Ереване, передаёт Sputnik.

Никол Пашинян Цитата видео sputnik Армения

Протестующие призывают Национальное собрание объявить главе правительства импичмент. На митинг пришли и родственники военных, которые погибли в конфликте за Нагорный Карабах.

Отмечается, что противники Пашиняна намерены завтра, 14 сентября, с 8:00 закрыть входы в здание парламента.

Добавим, что эти протесты в Ереване спровоцировало очередное обострение ситуации на границе с Азербайджаном: вооружённые силы республик заявляют о больших потерях.

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