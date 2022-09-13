Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена, не предоставив доказательств, заявил, что с 2014 года Россия якобы перевела более $300 миллионов иностранным политическим партиям, чиновникам и политикам более чем двадцати стран, пытаясь оказать на них некое влияние. Об этом 13 сентября сообщает Reuters.

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Некий чиновник во время общения с журналистами в ходе телефонного брифинга сослался на рассекреченные части доклада американской разведки, заявив о тайном политическом финансировании Россией других стран.

Дополнительной информации или каких-либо фактов в доказательство этих заявлений в Белом доме не представили.