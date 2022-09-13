Москва, 13 сентября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора указал канцлеру Германии Олафу Шольцу на странности реализации «зерновой сделки» о морских поставках сельхозпродукции в нуждающиеся беднейшие страны. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

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«При обмене мнениями о ходе реализации заключённой 22 июля в Стамбуле «зерновой сделки» Владимир Путин подчеркнул её пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок зерна [с территории бывшей УССР], лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны. При этом отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений», — говорится в сообщении.

«Подтверждена готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объёмы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах», — подчёркивает пресс-служба.