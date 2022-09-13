Москва, 13 сентября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Клипы российского певца Shaman (Ярослав Дронов) набрали более 200 млн просмотров на его YouTube-канале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу артиста.

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

«Количество просмотров клипов на YouTube-канале Shaman превысило 200 млн. Благодаря интернету, автор и исполнитель собственных хитов стал одним из самых востребованных артистов страны», — заявили в пресс-службе. Представители музыканта также отметили, что за последние три месяца 15 видео с канала Shaman попадали в национальные тренды платформы YouTube.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Григорий Лепс пообещал записать совместную песню с певцом Shaman. Когда выйдет совместная работа артистов — неизвестно.