Рим, , 20:51 — REGNUM Италия намерена 2023 году удвоить добычу природного газа на своей территории, доведя её объём до 7-8 млрд кубометров в год. Об этом сообщает 13 сентября газета la Repubblica.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации издания, в качестве основных кандидатов для этой цели рассматриваются месторождения в центральном и южном районах Адриатического моря и Тунисском (Сицилийском) проливе.

Отмечается, что наращивание добычи позволит Италии обеспечивать из собственных источников порядка 5% от общего объёма топлива, необходимого для покрытия потребностей страны ежегодно.

Напомним, после начала специальной военной операции России на территории б. УССР в феврале 2022 года итальянские власти объявили о намерении в кратчайшие возможные сроки отказаться от поставок российского газа. Рим начал переговоры об увеличении поставок с Алжиром, Анголой, Азербайджаном, Республикой Конго и рядом других стран. К сентябрю доля российского газа в общем объёме итальянского импорта снизилась с 40% до 18%.