Москва, 13 сентября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объяснил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что РФ совместно с МАГАТЭ принимает меры по защите Запорожской АЭС от ударов со стороны киевского режима. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

В ходе телефонного разговора были «обсуждены вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны [киевского режима], что создаёт реальные риски масштабной катастрофы», говорится в сообщении