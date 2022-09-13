Вашингтон, , 20:41 — REGNUM На американского актёра Роберта Дауни-младшего подали в суд из-за авторского подкаста The Sunshine Place. Об этом пишет портал RadarOnline.

Роберт Дауни-младший Gage Skidmore

77-летний журналист-расследователь и юрист Пол Моранц считает, что подкаст артиста основан на историях из его жизни, а также на его расследованиях программы реабилитации наркозависимых Синанон, которая впоследствии превратилась в опасный культ. В то же время журналист отмечает, что никто не договаривался с ним об использовании этих материалов. Моранц также обвинил Дауни-младшего в оскорблении пожилого человека, поскольку он якобы «очень болен», а «финансовые злоупотребления в отношении человека такого возраста и состояния квалифицируются как жестокое обращение с пожилыми людьми, которое даёт [Моранцу] право на возмещение морального ущерба».

Напомним, Роберт Дауни-младший объявил о запуске авторского подкаста в августе 2022 года. Производством подкаста занимается компания Team Downey, созданная актёром и его женой Сьюзен Дауни.

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