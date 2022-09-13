Херсон, Бывш. УССР, , 20:42 — REGNUM Заявления о том, что бандеровские боевики якобы продвигаются к Херсону, ложны, заявил 13 сентября замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

Спецоперация России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что попытка прорыва ВСУ на Давыдов Броде была, Стремоусов уточнил, что эти попытки бандеровцы осуществляют постоянно: «Малыми группами враг пытается прорваться, но наши ребята стоят героически». Так что «все попытки, как всегда, отбиты».

«Всё в порядке: в Кисилёвке всё в порядке, на Давыдов Броде всё в порядке», — сказал Стремоусов, добавив, что всё в порядке «вообще на приграничной территории Херсонской области, которая ни на метр не сдвинулась», несмотря на все заявления Киева.

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