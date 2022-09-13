Вашингтон, 13 сентября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Акционеры мессенджера Twitter одобрили на голосовании продажу соцсети Илону Маску за 44 миллиарда долларов США. Об этом сегодня, 13 сентября, пишет The Wall Street Journal.

(сс) Rushil2u Твиттер

Сообщается, что за продажу выступили самые крупные акционеры Twitter, включая управляющих индексными фондами, которые контролируют в общей сложности 20% акций соцсети.

Напомним, что Маск собирался покупать Twitter в апреле 2022 года. Однако в мае предприниматель заявил, что сделки не будет, пока компания не раскроет долю ботов и спам-аккаунтов. Сам бизнесмен оценивал долю фейковых аккаунтов в 20−25% от числа всех пользователей Twitter.

Однако, владельцы соцсети с Маском не согласились и потребовали от него купить компанию за обговоренную в апреле сумму — 54,2 доллара США за акцию. Маск не согласился и попытался выйти из сделки.

Владельцы Twitter решили принудить бизнесмена купить соцсеть во что бы то ни стало.