Архангельск, 13 сентября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Киевский режим ведет борьбу с собственным измученным народом, используя изощренные методы. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев.

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«Заложниками ситуации на территории бывш. УССР ожидаемо становятся обычные граждане. Для того, чтобы возыметь власть над умами измученных жителей тех областей, что попали в зону СВО, применяются порой весьма изощрённые методы. Заявления господина Арестовича из этой же серии, — сказал Таскаев. — Бывшие советские республики любят заявлять, что они-де свободные страны со свободными гражданами. По такой логике, люди, их населяющие, вольны принимать гражданство любой страны, если это не запрещено законодательно. Видимо, я пропустил тот момент, когда обладание гражданством Российской Федерации там было законодательно приравнено к жесточайшему преступлению».

Депутат считает, что обвинения в госизмене за наличие российского гражданства могут стать предшественником других антироссийских инициатив.

«Следуя этой логике, можно ожидать обвинений за наличие родственников в России, а потом, наверное, и за то, что у кого-то дома кошка мяукает по-русски. Прискорбно, что из всех возможных решений киевская власть выбирает борьбу с собственным народом», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, Арестович заявил, что добровольно получившие паспорта РФ жители территорий б. УССР будут осуждены за госизмену. Им грозит от 12 до 15 лет заключения.