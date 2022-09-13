Москва, , 20:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора 13 сентября уделили основное внимание ситуации вокруг б. УССР в контексте проведения Россией специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

Отмечается, что российский лидер «заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях [киевской стороной] международного гуманитарного права».

Было подчёркнуто, что вооружёнными формированиями Киева ведутся непрекращающиеся обстрелы городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре.

Лидеры также обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Путин подробно рассказал Шольцу о принимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты АЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны ВСУ, что создаёт реальные риски масштабной катастрофы, информирует пресс-служба.

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